Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала 28 июля президента Украины Владимира Зеленского не обижаться на то, что часть страны будет называться Русью. Так она прокомментировала его заявление о том, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси.
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее в четверг к Дню крещения Руси опубликовал видеообращение, в котором указал, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не нужно посягать на ее наследство и историю.
Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что аналитики западных государств ждут, что Украина уменьшится в размерах до границ Киевской области.
В Совбезе России распад украинской территории предрекали и в апреле. Секретарь ведомства Николай Патрушев рассказал тогда, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.
По его словам, «история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства» и народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».