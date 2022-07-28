Диетолог рассказала о самой полезной для здоровья ягоде
Одной из самых полезных для здоровья ягод считается черная смородина благодаря большому количеству витамина С. Употребление ягоды в пищу повышает иммунитет и сопротивляемость организма к различным простудным и инфекционным заболеваниям, рассказала 26 июля диетолог Елена Соломатина в беседе с aif.ru.
Врач также напомнила, что смородина обладает эффектом замедлять старение и препятствовать развитию у человека возрастных заболеваний.
«Витамин С, антиоксиданты и те же антоцианы <...> блокируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, различных заболеваний глаз. С этой точки зрения черная смородина обладает ярко выраженным профилактическим действием против основных заболеваний, связанных со старением организма», — рассказала эксперт.
Соломатина также напомнила, что семечки черной смородины также очень полезны для здоровья.
«Семечки черной смородины содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия так называемого плохого холестерина, холестерина низкой плотности, из-за которого происходит развитие атеросклероза», — пояснила врач.
28 июля врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о том, какие продукты растительного происхождения являются наиболее полезными для стабильной работы почек. Врач напомнила, что для поддержания здоровья почек в рацион питания следует включать зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью.