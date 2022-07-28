Италия увеличит военные расходы и поставит Украине новую партию оружия

Власти Италии в 2022 году увеличат военные расходы до €18 млрд, тогда как в 2021 на эти цели было выделено €16,8. Также будет поставлено новое оружие Украине. Об этом 28 июля сообщает местная газета La Repubblica со ссылкой на официальный документ о трехлетнем планировании, подписанный министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

В ближайшее время эстеблишмент утвердит четвертый декрет об отправке вооружения в Киев, сообщает СМИ. В этот раз в страну могут поставить автомобили Lince, пулеметы и различные боеприпасы, а также прислать дополнительные артиллерийские установки калибра 155 мм и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

15 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо допустил, что страна прекратит поставки вооружений Украине из-за политического кризиса.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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