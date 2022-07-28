СК начал проверку по факту падения дерева на девочку в подмосковном Серпухове
На 13-летнюю девочку в Серпухове 27 июля упала большая ветка дерева, ребенка госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.
«Организовано проведение доследственной проверки. Следователем планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — написали 28 июля в региональном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что областная прокуратура также начала проверку.
Об этом происшествии «Известия» узнали еще накануне. Источник сообщил, что из-за порыва ветра отломилась верхняя часть дерева, с высоты примерно 5 м, и упала на девочку. Уточнялось, что врачи зафиксировали у ребенка открытый перелом ноги и ушибы.