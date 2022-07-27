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В Серпухове на девочку упало дерево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В городе Серпухов Московской области на 13-летнюю девочку упало дерево, сообщает источник «Известий».

«Из-за порыва ветра отломилась верхняя часть дерева, с высоты примерно в 5 метров, и упала на девочку», — сообщает телеканал.

Сообщается, что в данный момент девочка госпитализирована в больницу. По предварительным данным, врачи зафиксировали у пострадавшего ребенка открытый перелом ноги и ушибы.

Ранее, 24 июля, появилась информация о том, что маленький мальчик выпал из окна на восьмом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщается, что ребенок скончался в больнице от полученных травм. Его точный возраст неизвестен.

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