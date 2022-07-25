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Маленький ребенок выпал из окна в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Маленький мальчик выпал из окна на восьмом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает портал Сибкрай.ru.

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Спасти пострадавшего не удалось — он скончался в больнице от полученных травм. Точный возраст ребенка неизвестен: различные ресурсы приводят информацию о том, что ему было от двух до четырех лет.

«К сожалению, тяжелейшие травматические повреждения оказались несовместимы с жизнью. Ребенок погиб. Призываем родителей и всех взрослых в очередной раз быть внимательными и ответственными за жизни своих детей», — сказал главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий в разговоре с NGS.ru.

Отмечается, что СУ СК России по Новосибирской области инициировало проверку по факту гибели малолетнего.

Ранее, 14 июля, двухлетний мальчик выпал из окна в Оренбургской области. Ребенок был доставлен в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По данным правоохранительных органов, мальчик играл без присмотра в комнате с открытым окном. Полиция даст оценку действиям родителей.

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