Завод «Микрон» готов выпускать до 80% чипов для автомобилей

Крупнейший российский производитель микроэлектроники, завод «Микрон», показал свою новую продукцию, предназначенную для импортозамещения в сфере автоэлектроники. Об этом рассказал директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Специалист рассказал, что компания «Микрон» готова поставить номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. По его оценке, все чипы освоены в серийном производстве и готовы к применению в системах автоэлектроники и управления двигателем, а также электронным системам помощи водителю.

«32 типа микросхем готовы к освоению, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию ЭКБ в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80%», — сообщил заместитель генерального директора завода «Микрон» Евгений Кузьмин.

«Микрон» стал поставщиком автоэлектроники для российских автозаводов еще в 2018 году предложив российским автозаводам микросхемы управления светодиодными приборами.

26 июля на «АвтоВАЗе» приступили к установке в Lada системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Первые автомобили уже оснащаются такой системой прямо на конвейере, затем подойдет очередь тех автомобилей, которые были проданы без нее. Внедрение системы будет сделано в рамках специальной отзывной компании.