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Завод «Микрон» готов выпускать до 80% чипов для автомобилей

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Крупнейший российский производитель микроэлектроники, завод «Микрон», показал свою новую продукцию, предназначенную для импортозамещения в сфере автоэлектроники. Об этом рассказал директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

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Специалист рассказал, что компания «Микрон» готова поставить номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. По его оценке, все чипы освоены в серийном производстве и готовы к применению в системах автоэлектроники и управления двигателем, а также электронным системам помощи водителю.

«32 типа микросхем готовы к освоению, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию ЭКБ в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80%», — сообщил заместитель генерального директора завода «Микрон» Евгений Кузьмин.

«Микрон» стал поставщиком автоэлектроники для российских автозаводов еще в 2018 году предложив российским автозаводам микросхемы управления светодиодными приборами.

26 июля на «АвтоВАЗе» приступили к установке в Lada системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Первые автомобили уже оснащаются такой системой прямо на конвейере, затем подойдет очередь тех автомобилей, которые были проданы без нее. Внедрение системы будет сделано в рамках специальной отзывной компании.

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