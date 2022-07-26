АвтоВАЗ вернет в свои автомобили систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

На «АвтоВАЗе» готовятся к установке в автомобили Lada системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом 26 июля сообщается на странице «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсетях.

По информации ресурса завод выпускает автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с сентября 2021 года, что стало возможным в рамках временного техрегламента, утвержденного правительством РФ.

Тем не менее дилеры Lada неофициально заявляют о подготовке к отзывной кампании по установке в уже проданные автомобили системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

По информации «Нетипичного АвтоВАЗа», после длительного перерыва первые автомобили уже оснащаются такой системой прямо на конвейере. Далее подойдет очередь тех автомобилей, которые были проданы без нее.

Паблик уточнил, что временный техрегламент, утвержденный правительством РФ, предусматривает возвращение к обязательному оснащению выпускаемых в России автомобилей такой системой не позднее 1 августа 2022 года. На уже изготовленные и проданные машины система ГЛОНАСС должна быть установлена не позднее 1 февраля 2023 года.

25 июля дилерские центры «АвтоВАЗа» начали продавать внедорожник Lada Niva Legend Classic’22. Автомобиль получил двигатель с более низкими экологическими показателями, лишился подушки безопасности и системы АBS. Машина стоит 796,5 тыс. рублей без учета стоимости комплекта аксессуаров: ковров салона и багажника, комплекта дефлекторов дверей.