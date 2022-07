Врач перечислил признаки рака кишечника

Врач общей практики Фариха Саридж рассказала об основных симптомах, проявляющихся при развитии рака кишечника и толстой кишки. Его слова 24 июля приводит издание Eat This, Not That.

Как описывает специалист, основными признаками такого типа рака являются болезненные ощущения в области живота, ректальные кровотечения, а также регулярные приступы рвоты и тошнота.

«Эти симптомы могут возникнуть, если опухоль закупоривает кишечник и препятствует прохождению по нему жидких и твердых отходов жизнедеятельности организма или газов, пояснила медик. В этом случае человек может страдать от сильных запоров», — цитирует слова эксперта издание «Газете.Ru».

Саридж добавила, что постоянная усталость и резкая потеря веса также могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Врач также порекомендовала проходить ежегодные обследования всем тем, у кого в семье уже имелись случаи рака кишечника или толстой кишки.

25 июля, ученые из Ньюкаслского университета выложили свои исследования, согласно которым при добавлении в пищу резистентного крахмала риск получения наследственного рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта снижается на 60%. Согласно публикации, они в течение 20 лет проводили исследование почти 1 тыс. добровольцев с синдромом Линча и опубликовали свои результаты в научном журнале Cancer Prevention Research.