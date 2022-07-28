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В Москве в первом полугодии зафиксировали 79 ДТП с электросамокатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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По итогам шести месяцев 2022 года в Москве было зарегистрировано 79 ДТП с электросамокатами В таких авариях пострадали 82 человека, погибших нет. Об этом 28 июля сообщил официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

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По данным ведомства, основной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения при перемещении по пешеходным переходам.

На втором месте инспекторы отметили невыполнение требований сигналов светофора и пересечение проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

Кроме того, сотрудники ГИБДД Москвы отметили, что лица, управляющие электросамокатами вне автодорог, создают помехи для движения пешеходов по тротуарам. С января по июнь 2022 года столичные инспекторы предотвратили свыше 30 тыс. административных правонарушений со стороны лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Кроме того, за шесть месяцев 2022 года в Москве было зафиксировано 193 ДТП с участием велосипедистов. В результате пять человек погибли и 190 получили травмы различной степени тяжести.

22 июля стало известно, что число прокатных фирм по аренде электросамокатов в столице увеличилось на 40% и достигло 35 тыс. штук.

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