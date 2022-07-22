Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год

За последний год число прокатных электросамокатов увеличилось на 40% и достигло 35 тыс. штук, сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В этом сезоне московским кикшерингом воспользовались более 1,5 млн человек. В совокупности они совершили свыше 12 млн поездок, отметили в ведомстве.

«Большая часть поездок на самокатах — свыше 70% — проходит по транспортному сценарию. Самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами», — добавили в дептрансе.

В 2018 году, в год запуска кикшеринга, для аренды было доступно всего 3150 электросамокатов. То есть за четыре года их число возросло более чем в 10 раз.

Как отметили в дептрансе Москвы, для обеспечения безопасности в столице оборудованы специальные медленные зоны. Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч. Сейчас в городе больше 110 медленных зон, и их число планируется увеличивать, подчеркнули в мэрии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не пеший ход: на 40% выросло число прокатных электросамокатов в Москве