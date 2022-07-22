Реклама
Прямой эфир
Общество
Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год
Наука
В РФ создали каталог отечественного научного оборудования
Мир
Турция рассчитывает на возобновление политического диалога РФ и Украины
Общество
Минпромторг готов развивать фудшеринг в России
Экономика
Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года
Наука
Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос
Общество
Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
Наука
Россиянка Кикина полетит к МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября
Мир
Драупади Мурму избрана новым президентом Индии
Мир
Госдеп США предварительно одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Мир
Минфин Украины оценил потребности страны за июль более чем в $3 млрд

Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последний год число прокатных электросамокатов увеличилось на 40% и достигло 35 тыс. штук, сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Колесо с фортуной: число аварий с электросамокатами выросло на 35%
Борьбе с лихачами мешает несовершенство ПДД и отсутствие сертификации популярных средств передвижения

В этом сезоне московским кикшерингом воспользовались более 1,5 млн человек. В совокупности они совершили свыше 12 млн поездок, отметили в ведомстве.

«Большая часть поездок на самокатах — свыше 70% — проходит по транспортному сценарию. Самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами», — добавили в дептрансе.

В 2018 году, в год запуска кикшеринга, для аренды было доступно всего 3150 электросамокатов. То есть за четыре года их число возросло более чем в 10 раз.

Как отметили в дептрансе Москвы, для обеспечения безопасности в столице оборудованы специальные медленные зоны. Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч. Сейчас в городе больше 110 медленных зон, и их число планируется увеличивать, подчеркнули в мэрии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не пеший ход: на 40% выросло число прокатных электросамокатов в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022