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В Китае показали новый седан Hongqi H5

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Фото: autohome.com.cn
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В Китае показали новый Hongqi H5. Седан будет доступен на домашнем рынке в семи комплектациях. Среди них есть автомобили как с бензиновыми моторами, так и гибриды. Об этом 28 июля сообщило издание «Китайские автомобили».

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Hongqi H5 является крупным переднеприводным седаном. Выглядит автомобиль премиально, хотя не обладает такими опциями, как система кругового обзора, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и других ассистентов вождения. Из примет времени только два экрана диаметром 12,3 и 12,6 дюйма и масса кожи в салоне.

Базовые модели оснащаются полуторалитровым турбомотором мощностью 169 л. с. Двигатель работает с 7-ступенчатым «роботом». Более мощный агрегат объемом 2 л выдает 224 л.с., он состыкован с 8-ступенчатым «автоматом».

Гибридную версию нового Hongqi H5 нельзя заряжать от электросети. В основе силовой установки лежит уже упомянутый 1,5-литровый агрегат. Для гибридной системы его модифицировали, однако мощность всё так же осталась в пределах 169 л.с. Электромотор на передней оси развивает почти 190 л. с. Совокупная мощность системы пока не уточняется. Разогнаться до 100 км/ч гибридный седан может за 8 секунд, а расход топлива заявлен в 5,1 л.

Новый Hongqi H5 с 1,5-литровым ДВС продается в Китае по цене от 159,8 до 169,8 тыс. юаней (1,4–1,48 млн рублей).

Издание отметило, что бренд Hongqi определился с модельным рядом для российского рынка. По его данным, старт продаж начнется в IV квартале 2022 года.

27 июля Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с компанией «Аурус» по выпуску автомобилей с гибридным двигателем. Контракт предусматривает изготовление более 7,5 тыс. автомобилей.

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