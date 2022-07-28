Антибиотик нашли в котлетах от хабаровского производителя

В Хабаровском крае специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили значительное превышение содержания антибиотика для ветеринарии в пробах мясной продукции одного из хабаровских производителей.

Речь идет о замороженных котлетах из мяса птицы. В соответствии со сведениями, размещенными в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, сырье, которое использовали при производстве мясных котлет, поступило из Московской области.

Из-за появления угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей Россельхознадзор по согласованию с прокуратурой провел проверку производителя мясных полуфабрикатов. Во время нее сотрудники выявили нарушения ветеринарных правил и требований техрегламента.

По итогам проверки партию вареников с творогом неустановленного происхождения уничтожили. Директора предприятия привлекли к административной ответственности в виде предупреждения, пишет ИА AmurMedia.