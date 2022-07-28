В Ялте открылась Летняя академия Петербургского дома музыки

В Ялте вновь начала свою работу Летняя академия Санкт-Петербургского Дома музыки.

Во время обучения музыканты разбирают с педагогами произведения, которые собираются представить на конкурсах или исполнить на концертах. Попросить совета можно и художественного руководителя Дома музыки Сергея Ролдугина, который приехал передать свой опыт молодому поколению.

«Концертная практика является лучшим педагогом для молодого музыканта, потому что то, что он нарабатывает в классе, оно проверяется на сцене. И вот такую возможность мы даем здесь», — сказал народный артист России.

Концерт Летней академии пройдет на изысканной площадке — в Воронцовском дворце. Его скошенные стены создают прекрасную акустику, а галереи, усыпанные полотнами классиков живописи, настраивают на нужный лад.

«Восторг! Когда смотришь на такую красоту, так и хочется сыграть произведение более воодушевленно», — рассказал студент академии, тромбонист Владислав Щербаков.

28 июня в Москве завершился Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова. Обладателями первой премии среди исполнителей стали 19-летний Иван Бессонов и 21-летний студент Московской консерватории Александр Ключко.