Музыканты из 33 стран стали участниками Международного конкурса Рахманинова

В Москве завершился Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова. Медалистами стали представители России, Китая и Великобритании. Всего на конкурс поступило 529 заявок из 33 стран, среди которых Франция, Германия, Корея, Сингапур, Бразилия, Польша, Италия, Испания, Канада, Куба, Колумбия, Япония.

Обладателями первой премии среди пианистов стали 19-летний Иван Бессонов, победитель классического «Евровидения», и 21-летний студент Московской консерватории Александр Ключко. Они получили по золотой медали и разделили $30 тыс. призовых. Вторую премию среди пианистов получили Сюаньи Мао (Китай) и Арсений Тарасевич-Николаев (Россия). Музыкантам вручили серебряные медали и $20 тыс. Третья премия и бронза досталась конкурсантам из России Илье Папояну, Константину Хачикяну и Еве Геворгян. Также они разделили $10 тыс.

Лучшим композитором признали Юаньфана Яна из Великобритании. Вторую премию и серебро получили россияне Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский. Третью премию и бронзу — Алексей Сергунин и Андрей Поспелов.

Среди дирижеров обладателями золотой медали назвали Филиппа Селиванова и Гургена Петросяна. Вторая премия и серебро у Клемана Нонсьё (Франция) и Ивана Никифорчина (Россия). Третья премия и бронзовая медаль — Арсений Шупляков (Россия) и Хаожань Ли (Китай).

Жюри тоже было интернациональным. Представители более десятка стран оценивали конкурсантов. Так, например, по специальности «дирижирование» жюри возглавил руководитель Мариинского театра, маэстро Валерий Гергиев. Среди экспертов — Владимир Федосеев, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Фабио Мастранджело, а также Кристиан Кнапп (США), Сесар Альварес, (Испания), Кристофер Чен (Австралия), Джордж Пехливанян (Франция), Тяо Линь (Китай), который на данный момент является главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 28 июня:

«Музыкальный эталон: названы лауреаты международного конкурса Рахманинова»