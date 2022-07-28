В ЛНР заявили о попытках ВСУ отступить от Северска к Соледару

Украинские боевики пытаются отступить от Северска. Об этом сообщили во 2-м корпусе Народной милиции ЛНР. Там отметили, что боевики бросают позиции, чтобы уйти к Соледару, передает телеканал «Известия». Однако отступлению боевиков мешает слаженная работа артиллерии союзных сил. В Народной милиции отметили, что все попытки уйти пресекаются грамотными действиям артиллеристов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.