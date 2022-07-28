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Производители ягод допустили снижение урожая на 30-50%

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Фото: TASS/YAY/Andrey Armyagov
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Многие крупные ягодные хозяйства заявили, что ожидают сокращения урожая в этом году на 30-50%, сообщила «Известиям» директор Ягодного союза Ирина Козий в четверг, 28 июля.

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«Такие данные мы получаем практически от всех хозяйств и из самых разных регионов страны. В целом по отрасли сокращение будет меньше, но все же достаточно заметным. Речь идет об очень разных ягодах — землянике, смородине, малине», — отметила она.

То, что урожай в этом году может сократиться, «Известиям» подтвердили и сами производители ягод — «Слободские ягодники», КФХ «Ворожейкина», «Прессинг», «Тульский сад». По данным представителя «Слободских ягодников», по объему малины падение будет на 50%, по остальным видам ягод чуть меньше. Владелец «Тульского сада» Евгений Митницкий добавил, что в следующем году ожидает еще большего сокращения урожая.

В Минсельхозе не разделяют пессимизма бизнеса. По данным ведомства, на 19 июля в организованном секторе собрано 8,2 тыс. т ягодной продукции, что на 10,8% выше показателя на аналогичную дату 2021-го. По итогам года Минсельхоз прогнозирует урожай ягод на уровне не ниже 20 тыс. т, то есть на уровне 2021-го (тогда было собрано 19,5 тыс. т ягод).

Статистику по объемам урожая хозяйства сдают в конце года, и сейчас точных цифр быть не может, прокомментировала Козий данные Минсельхоза. В ведомстве уточнили, что оперируют показателями из региональных хозяйств, которые позволяют сделать прогноз о приросте урожая в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Плод и все: производители ягод не исключили снижения урожая на 30–50%»

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