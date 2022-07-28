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Стоимость недели отдыха в эконом-отелях Сочи достигла 140 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Белоусов Виталий
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За недельное размещение в некоторых двухзвездочных отелях в Сочи туристам в августе предлагают заплатить 140 тыс. рублей, сообщили «Известиям» туроператоры в четверг, 28 июля.

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«Разброс цен в сочинских гостиницах даже в одной категории звездности очень большой. Так, неделя в отеле «две звезды» с питанием «завтрак, обед и ужин» обойдется двум туристам в сумму от 40 до 140 тыс. рублей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

В «трешке» можно остановиться за 45-160 тыс., в «четверке» — за 88-286 тыс. рублей, добавили там.

Сочи сегодня — единственный российский курорт на Черном море, куда можно отправиться на самолете. По уровню цен гостиницы города уже обошли турецкие, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Но перелет в Турцию сейчас дорогой, поэтому по совокупности факторов тур на российский курорт выходит дешевле», — рассказали там.

Авиабилеты в Сочи тоже подорожали, следует из данных сервисов по продаже билетов. По информации Aviasales, самостоятельные туристы за полет туда-обратно на этот курорт в августе должны заплатить в среднем 18,6 тыс. рублей — почти на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост цен, Сочи остается самым популярным направлением летнего отдыха россиян. Так, у клиентов туроператора FUN&SUN на это направление приходится 52% всех внутренних продаж. Дальше с большим отрывом следуют Анапа — 14% и Геленджик — 6%.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Без купюр: названы самые дешевые направления для отпуска в августе»

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