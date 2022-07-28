Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована

К середине 2022 года порядка 47% квартир на рынке новостроек Новой Москвы продавались в зданиях на начальном этапе строительства. Соответствующие подсчеты сделали аналитики компании «Метриум» в четверг, 28 июля.

«Во II квартале 2022 года на рынке новостроек Новой Москвы застройщики продавали более 12 тыс. квартир. Большую часть из них девелоперы предлагали приобрести дольщикам на стадии котлована. Доля таких квартир достигла 47%, то есть почти половины от суммарного объема предложения», — сообщили в «Метриуме» «Известиям».

В домах на этапе строительства этажей застройщики продают 21% от общей доли квартир, а в корпусах с отделочными работами — 18%. Наименьшая доля предложения у квартир в домах, которые введены в эксплуатацию, — 14%.

Сейчас наблюдается самый широкий выбор квартир на этапе котлована за последние два года — всего 5,7 тыс. Только за апрель–июнь их доля увеличилась на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 33%.

В целом предложение нового жилья в столице от застройщиков выросло за II квартал на 10%, до 12 тыс. квартир. Это самый большой объем предложения со II квартала 2017-го, когда в продаже были 12,8 тыс. квартир.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим рассказала, что в июне 2022 года на рынок ТиНАО вышел большой объем нового предложения — почти 200 тыс. кв. м жилья. Это почти в четыре раза больше, чем в мае этого года, и в 2,3 раза больше, чем в июне 2021-го.

«Рост предложения обусловлен, в частности, тем, что в июне на рынок выходили проекты, которые не выводились в продажу весной на фоне рыночной неопределенности», — отметила она.

При этом эксперты «Метриума» указывают, число проектов новостроек в Новой Москве практически не меняется с 2020 года. Сейчас идут продажи в 32 комплексах, и в последние два года суммарный показатель их количества варьируется от 31 до 32 новостроек.

Основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин отметил, что застройщики продолжали выводить в продажу новые корпуса, поэтому суммарный объем предложения заметно вырос.

В мае аналитики Est-a-Tet сообщили «Известиям», что жилые комплексы в Москве, в которых продаются самые недорогие квартиры, находятся на начальных этапах строительства. Самая дешевая квартира на первичном рынке столицы продавалась за 4,6 млн рублей. Площади бюджетных лотов почти вдвое больше, чем у бюджетных апартаментов, но тоже компактные — от 19,7 до 22,4 кв. м.