Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована
Мир
Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июля
Экономика
Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Экономика
Производители ягод допустили снижение урожая на 30-50%
Мир
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к военным столкновениям с США
Экономика
В РФ предложили отменить льготы для авиации и авиапрома
Экономика
СП предложила исключить из ФНБ активы в валютах объявивших санкции стран
Общество
Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ
Спорт
Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ
Экономика
Стоимость биткоина выросла на 8%
Мир
В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений

Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована

На стадии котлована продается порядка 47% новостроек в Новой Москве
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К середине 2022 года порядка 47% квартир на рынке новостроек Новой Москвы продавались в зданиях на начальном этапе строительства. Соответствующие подсчеты сделали аналитики компании «Метриум» в четверг, 28 июля.

Сдадут за счет: в РФ почти вдвое выросло число проблемных новостроек
Сколько семей не смогут вовремя отметить новоселье

«Во II квартале 2022 года на рынке новостроек Новой Москвы застройщики продавали более 12 тыс. квартир. Большую часть из них девелоперы предлагали приобрести дольщикам на стадии котлована. Доля таких квартир достигла 47%, то есть почти половины от суммарного объема предложения», — сообщили в «Метриуме» «Известиям».

В домах на этапе строительства этажей застройщики продают 21% от общей доли квартир, а в корпусах с отделочными работами — 18%. Наименьшая доля предложения у квартир в домах, которые введены в эксплуатацию, — 14%.

Сейчас наблюдается самый широкий выбор квартир на этапе котлована за последние два года — всего 5,7 тыс. Только за апрель–июнь их доля увеличилась на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 33%.

В целом предложение нового жилья в столице от застройщиков выросло за II квартал на 10%, до 12 тыс. квартир. Это самый большой объем предложения со II квартала 2017-го, когда в продаже были 12,8 тыс. квартир.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим рассказала, что в июне 2022 года на рынок ТиНАО вышел большой объем нового предложения — почти 200 тыс. кв. м жилья. Это почти в четыре раза больше, чем в мае этого года, и в 2,3 раза больше, чем в июне 2021-го.

«Рост предложения обусловлен, в частности, тем, что в июне на рынок выходили проекты, которые не выводились в продажу весной на фоне рыночной неопределенности», — отметила она.

При этом эксперты «Метриума» указывают, число проектов новостроек в Новой Москве практически не меняется с 2020 года. Сейчас идут продажи в 32 комплексах, и в последние два года суммарный показатель их количества варьируется от 31 до 32 новостроек.

Основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин отметил, что застройщики продолжали выводить в продажу новые корпуса, поэтому суммарный объем предложения заметно вырос.

В мае аналитики Est-a-Tet сообщили «Известиям», что жилые комплексы в Москве, в которых продаются самые недорогие квартиры, находятся на начальных этапах строительства. Самая дешевая квартира на первичном рынке столицы продавалась за 4,6 млн рублей. Площади бюджетных лотов почти вдвое больше, чем у бюджетных апартаментов, но тоже компактные — от 19,7 до 22,4 кв. м.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022