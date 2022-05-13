Самая дешевая квартира в Москве продается за 4,6 млн рублей

Самая дешевая квартира на первичном рынке Москвы сейчас продается за 4,6 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Est-a-Tet в пятницу, 13 мая.

Этот объект расположен на территории Зеленоградского административного округа, уточнили эксперты.

«Наиболее доступное предложение на основной территории Москвы есть за 5,5 млн рублей, а самые доступные апартаменты обойдутся в 3,2 млн», — рассказали в компании.

Почти все апартаменты из топ-10 самых бюджетных имеют площадь от 10 до 15 кв. м, а комплексы, в которых экспонируются предложения, либо сданы, либо находятся на завершающих стадиях, добавили аналитики.

Жилые комплексы, в которых продаются самые бюджетные квартиры, находятся на начальных этапах строительства. Площади бюджетных лотов почти вдвое больше, чем у бюджетных апартаментов, но тоже компактные — от 19,7 до 22,4 кв. м.

В целом все предложения — и квартир, и апартаментов — располагаются в спальных районах столицы или за пределами МКАД, в районах-эксклавах.

Накануне участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017 года. В апреле текущего года стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 0,2%, отмечают риелторы. Предыдущее снижение цены на столичную вторичку фиксировалось пять лет назад.

Продавцы делают скидки, борясь за покупателя, поскольку спрос снижается, а предложение растет. По прогнозам экспертов, цены на вторичку могут продолжить сокращаться и летом могут упасть на 3–5%.