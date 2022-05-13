Прямой эфир
Мир
США сосредоточили внимание на военной помощи Украине взамен диалога с Россией
Мир
МИД Латвии запретил въезд в страну еще 102 россиянам
Мир
Министры обороны США и России провели телефонные переговоры
Общество
Москвичи выбрали названия для 15 новых станций метро
Мир
В Риге задержали депутата ЕП Жданок за участие в митинге против сноса памятника
Мир
В США призвали ни цента больше не посылать на поддержку Украине
Мир
На Украине запретили въезд в страну 13 журналистам
Экономика
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе с российского рынка
Спорт
Российские футбольные клубы подали апелляцию в CAS на отстранение от еврокубков
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Мир
Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям

Самая дешевая квартира в Москве продается за 4,6 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая дешевая квартира на первичном рынке Москвы сейчас продается за 4,6 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Est-a-Tet в пятницу, 13 мая.

Дом кума Тыквы: как купить квартиру тем, у кого мало денег
Инвестировать в покупку недвижимости нужно так, чтобы на этом не потерять

Этот объект расположен на территории Зеленоградского административного округа, уточнили эксперты.

«Наиболее доступное предложение на основной территории Москвы есть за 5,5 млн рублей, а самые доступные апартаменты обойдутся в 3,2 млн», — рассказали в компании.

Почти все апартаменты из топ-10 самых бюджетных имеют площадь от 10 до 15 кв. м, а комплексы, в которых экспонируются предложения, либо сданы, либо находятся на завершающих стадиях, добавили аналитики.

Жилые комплексы, в которых продаются самые бюджетные квартиры, находятся на начальных этапах строительства. Площади бюджетных лотов почти вдвое больше, чем у бюджетных апартаментов, но тоже компактные — от 19,7 до 22,4 кв. м.

В целом все предложения — и квартир, и апартаментов — располагаются в спальных районах столицы или за пределами МКАД, в районах-эксклавах.

Накануне участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017 года. В апреле текущего года стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 0,2%, отмечают риелторы. Предыдущее снижение цены на столичную вторичку фиксировалось пять лет назад.

Продавцы делают скидки, борясь за покупателя, поскольку спрос снижается, а предложение растет. По прогнозам экспертов, цены на вторичку могут продолжить сокращаться и летом могут упасть на 3–5%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022