Поганкины палаты в Пскове откроют для посещений в середине августа
В Пскове в середине августа планируют открыть после реставрации Поганкины палаты. Об этом гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сообщила на пресс-конференции в ЦУРе 27 июля.
«Там 28 залов, планируем их все оборудовать и показать жителям. Им это будет интересно. Думаю, будем делать своеобразные туры», — цитирует Мельникову «Псковская лента новостей».
На следующей неделе должна прибыть специальная комиссия, которая проверит объект культурного наследия. 16 августа Поганкины палаты откроются выставкой «Клады великих потрясений».
Поганкины палаты являются самой большой гражданской постройкой XVII века на территории Пскова. Они находятся в историческом центре, в черте Окольного города, на Полонище.
Объект реставрируют по проекту Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».