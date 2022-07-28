Котировки в мешке

За два дня котировки на европейских газовых биржах выросли примерно на 30% и протестировали уровень выше $2300 за тысячу кубометров. Пока Еврокомиссия готовится вводить режим экономии, объем предложения на рынке резко снизился из-за того, что наступило время ремонтных работ для очередной турбины, прокачивающей газ по «Северному потоку». Но альтернативные поставщики не торопятся спасать ЕС и пользоваться возросшими ценами.

За последний год Европа испытывала несколько резких взлетов цен на газ, которые выходили за рамки даже избыточно высоких котировок, характерных для периода мирового энергетического кризиса. В декабре 2021-го голубое топливо на европейских биржах подорожало до $2 тыс. за тысячу кубометров. А в марте 2022-го местные потребители ужаснулись, увидев $3600 за тысячу кубометров. Но эти взлеты характеризовались не менее быстрыми падениями. А нынешний не таков. Он начался в середине июня и продолжается до сих пор.

В ходе мирового энергетического кризиса Европейский союз оказался наиболее пострадавшим регионом (из числа развитых экономик). Это связано не с чьей-то злой волей, а с ошибками, которые были допущены еще в 2000-х годах, когда прорабатывались и начинали реализовываться реформы в области энергетики. К примеру, ЕС отказался от нефтяной привязки для определения цены на газ по долгосрочным контрактам. Он предпочел ориентироваться на газовые биржи. А потребители в Азии три четверти газа получают по нефтяной привязке, что делает средние цены в АТР в разы более низкими, чем в Евросоюзе.

Фактически, отказавшись от нефтяной привязки, Европа сегодня получает газ по самым высоким ценам в мире. Российское голубое топливо по долгосрочным контрактам также продается на Запад, ориентируясь преимущественно на биржу.

Но более высокие цены — это не всегда плохо, так как за их счет Евросоюз смог привлечь дополнительные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Правда, если верить данным Еврокомиссии, то за первое полугодие рост поставок нероссийского СПГ составил лишь 21 млрд кубометров. Также на 14 млрд кубометров за тот же период увеличились поставки по трубопроводам с нероссийского направления, то есть из таких стран, как Норвегия или Азербайджан. Поставки из Азербайджана в любом случае должны были увеличиться в этом году, но не будем мешать Еврокомиссии гордиться несущественными достижениями. Тем более, что мы пока не сказали о главной проблеме, с которой ЕС столкнулся к настоящему моменту. Именно эта проблема и не дает ценам в Евросоюзе опуститься хотя бы до $1 тыс. после середины июня.

За первое полугодие Евросоюз привлек все возможные объемы, которые могли прийти на его рынок, ориентируясь исключительно на высокие цены. В январе поставщики американского газа обнулили китайское направление, чтобы продать голубое топливо европейцам. Не из благих побуждений и не по велению аж самого президента Соединенных Штатов, а из банального желания заработать примерно в 1,5 раза больше денег.

По всей видимости, весь нероссийский газ, который мог прийти, уже пришел на европейский рынок. А после аварии на американском заводе Freeport LNG, этот «сторонний потенциал» еще и сократился примерно на 1 млрд кубометров в месяц. Это значит, что сколь бы ни были высоки цены в Европе, наплыва новых грузов не будет. Из-за этой проблемы цены почти полтора месяца держатся на отметках выше $1 500 за тысячу кубометров. Из-за нее же европейские биржи так нервно отреагировали на новости о дальнейшем сокращении поставок по «Северному потоку».

Любое оборудование требует своевременного обслуживания. Газоперекачивающие агрегаты (ГПА), установленные на компрессорной станции «Портовая», не исключение. Когда заканчивается межремонтный период, ГПА выводится из эксплуатации и отправляется на завод-изготовитель в Канаду. За обслуживание агрегатов отвечает компания Siemens. И в этом году необходимо было провести капитальный ремонт нескольких турбин.

Как сообщил зампредправления «Газпрома» Виталий Маркелов, компания планировала получить первый отремонтированный ГПА в мае. Всего на компрессорной станции установлены восемь агрегатов, но один из них резервный. Это позволяет проводить плановые ремонты, не снижая прокачки по «Северному потоку». Но на этот раз Siemens со своими обязанностями не справился, так как Канада не давала разрешение на вывоз отремонтированной турбины. А тем временем в июне подошел срок ремонта следующего ГПА. А в конце июля еще у одной турбины закончился межремонтный период. И так совпало, что еще у трех ГПА выявили неисправности, и потребовался профилактический осмотр со стороны Siemens.

Но ни вернуть первый агрегат, ни отремонтировать еще два, ни, в конце концов, проверить состояние еще трех (вдруг они тоже требуют ремонта) немецкая компания не смогла. Притом у нее есть график, по которому она обязана обслуживать оборудование. Поэтому претензии руководства Германии, что сокращение прокачки по «Северному потоку» — политическое решение, совершенно несостоятельны. Если двигателя нет, машина не поедет. Ну, а тот факт, что еще три агрегата в то же время потребовали профилактического осмотра — не более чем курьезное совпадение. Это техника. С ней такое случается.

По мере сокращения доступных мощностей, необходимых для прокачки газа, падали и суточные объемы, поставляемые по «Северному потоку». На данный момент они сократились до 20% от номинальной мощности — до 33 млн кубометров в сутки. Новость об этом оказала крайне бодрящее воздействие на европейские биржи. Незадолго до планового вывода из эксплуатации шестого ГПА Еврокомиссия опубликовала план, согласно которому предполагалось снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го.

Но даже рост цен выше $2 000 за тысячу кубометров не вызвал жгучего ажиотажа среди сторонних поставщиков. Соответственно, сейчас стоит ожидать двух событий. Во-первых, должна схлынуть спекулятивная волна, которая неизбежно дает дополнительный разгон биржевым котировкам. Во-вторых, должно ускориться сокращение спроса на голубое топливо в европейской промышленности.

Промышленность Евросоюза больше всех секторов снижает потребление газа, начиная со второй половины прошлого года. Притом суммарное падение спроса в ЕС за первое полугодие 2022-го уже составило 27 млрд кубометров. И те предприятия, которые внесли свой печальный вклад в этот показатель, явно не вернутся на рынок в ближайшем будущем. То есть спрос с их стороны не восстановится. А те предприятия, которые еще подавали признаки жизни даже при $1 тыс. за тысячу кубометров, вынуждены будут также уйти с рынка. Фактически мы наблюдаем, как баланс на рынке, который не может восстановиться со стороны предложения, будет восстанавливаться за счет обвала спроса.

Но у ЕС всё еще есть возможность дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Иначе, если нынешние цены продержатся достаточно долго, в IV квартале российский газ будет продаваться европейским потребителям по $1 500 за тысячу кубометров и более. А к тому моменту часть мощностей «Северного потока» можно будет вернуть в строй. Если Siemens на этот раз справится со своими обязанностями.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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