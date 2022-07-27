Пожар в торговом центре Ярославля сняли с коптера

Пожар в торговом центре «Лотос» в Ярославле засняли с коптера в среду, 27 июля.

Возгорание случилось в доме по улице Гагарина, 28, уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

«В 15:54 27.07.2022 поступило сообщение о загорании торгового центра «Лотос» по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 28», — отмечается в сообщении.

ТЦ представляет собой одноэтажное здание, в котором расположены магазины и ветклиника. По информации ведомства, никто не пострадал. В МЧС также отметили, что во время пожара были эвакуированы 30 человек. Детали происшествия пока устанавливаются.

Ранее, 26 мая, в Ярославле произошел пожар на заводе вентиляционных изделий на улице Гагарина. Пострадавших не было.