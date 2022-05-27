Пожар произошел на заводе вентиляционных изделий в Ярославле

В Ярославле на заводе вентиляционных изделий произошел пожар. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

ЧП произошло ранее в этот день на предприятии, расположенном на улице Гагарина. Пожару присвоили второй ранг сложности. Дым от возгорания виднелся практически во всех частях города. Местные жители начали активно делиться кадрами происходящего в социальных сетях.

Примерно через полтора часа после получения сообщения о пожаре огонь был локализован. Площадь горения составила 1800 кв. м, сообщает телеканал «Звезда».

Как рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев, в результате пожара никто не пострадал.

«Поручил сразу после устранения пожара организовать выезд экологической мобильной лаборатории, чтобы оценить состояние воздуха в районе. О результатах замеров сообщу, как только появится информация», — приводит его слова телеканал «360».

Он добавил, что на заводе вентиляционных изделий загорелся склад с пластмассовой крошкой, пишет «Москва 24».

В ликвидации возгорания задействовали 19 единиц техники и 52 человека.

24 мая загорелся храм Петра и Павла в Москве. Горел мансардный этаж отдельно стоящего одноэтажного здания трапезной. Площадь пожара составила 150 кв. м. Никто не пострадал.