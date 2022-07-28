Названы возможные инфекции после купания в аквапарках и бассейнах

Грибковые заболевания, энтеровирусы, гепатит А и другие инфекции могут появиться после посещения общественных бассейнов и аквапарков. О том, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не заразиться, «Известиям» рассказала директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова.

По словам эксперта, если вода, дно и территория бассейна и аквапарка очищается регулярно и соответствует всем санитарным нормам, а посетителей осматривает медицинский работник, то риск инфекций минимален. Однако санитарные нормы соблюдаются не везде, в аквапарках и открытых городских и отельных бассейнах, как правило, справок никто не требует. При этом даже один человек, например, с грибковым заболеванием может стать опасностью для всех остальных посетителей.

«Помимо грибковых заболеваний, есть риск заразиться энтеровирусами, сальмонеллезом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой или микстинфекцией, а также гельминтами, легионеллой и простейшими. Причем источником заражения может стать не только больной человек, но и все предметы, которых он касался: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь», — подчеркнула Сафонова.

Поэтому все вещи, которыми вы пользуетесь, должны быть строго индивидуальными: лучше приносить собственные полотенца, тапочки, обувь для плавания и резиновую шапочку. Шезлонг обязательно нужно накрывать собственным полотенцем.

При купании нельзя глотать воду, а если это произошло — нужно промыть рот чистой питьевой водой и принять активированный уголь или другой адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. Промывать желудок при этом не нужно.

Химически очищенная вода в бассейнах также может вызвать аллергическую реакцию, например конъюнктивит. Роговица глаза, погруженная в воду, теряет защитную слизистую пленку — глаза становятся уязвимыми для бактерий.

Перед купанием и после него обязательно стоит принять душ — с мочалкой и антибактериальным гелем. Особенно тщательно после купания надо промывать межпальцевые промежутки, а после душа обработать их и стопы антигрибковым средством.

«Риск заражения при купании в бассейнах и аквапарках слишком велик, когда у вас на теле есть ранки или ссадины. Некоторые виды микробов, имеющие высокую устойчивость к антибиотикам, могут проникать в организм через поврежденные участки кожи, ногтей и слизистых. Например, синегнойная палочка, которая способна вызвать наружный отит, поражать дыхательную и нервную системы, мягкие ткани, желудочно-кишечный тракт», — добавила Сафонова.

Стоит отказаться от посещения бассейнов и аквапарков сразу после перенесенного ОРВИ, поскольку иммунитет еще ослаблен. А также при менструации, особенно в первые два-три дня, так как в это время риск инфицирования гораздо выше.

«Если после купания в общественном месте у вас возник зуд, появились высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, поднялась температура и начались диспепсические расстройства — немедленно обратитесь к врачу», — подчеркнула специалист.

Ранее, 8 июля, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в водоемах летом. По его словам, купания противопоказаны людям с острой или тяжелой хронической патологией, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Купаться также опасно после употребления алкоголя, причем независимо от степени опьянения, заметил специалист.