В Иране показали новый седан KMC J7

В Иране представили седан KMC J7, который возможно будут собирать в России. В целом это не иранская разработка, а всего лишь перелицованный китайский Sehol A5 Plus от дочернего подразделения компании JAC. Об этом 27 июня сообщил портал motor1. сom.

Иранская компания Kerman Motor не является основным разработчиком машины. Ресурс подчеркивает, что KMC уже давно сотрудничает с китайской JAC. Благодаря такому сотрудничеству в Иране выпускают пикап JAC T8 Pro (иранское название KMC T8) и кроссовер JAC X7 (KMC K7).

Известно, что автомобиль комплектуется полуторалитровым турбодвигателем HFC4GC1.6E, отдача которого составляет 190 л. с.

По информации motor1.com, у иранского KMC J7 тот же силовой агрегат развивает всего 172 л.с. Возможно, что это связано с особенностями местного налогообложения. Максимальная скорость нового автомобиля составляет 210 км/ч.

Мотор работает с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Некоторые эксперты полагают, что именно этот автомобиль без логотипов был запечатлен на презентации примерного модельного ряда перспективных автомобилей «Москвич» в июне 2022 года.

13 июля пресс-служба автозавода «Москвич» опровергла информацию о якобы достигнутых договоренностях с неназванным иранским производителем о сборке их автомобилей на московском предприятии. Известно, что под маркой «Москвич» будет выпускаться пять моделей: четыре кроссовера и один седан. До конца 2022 года планируется выпустить около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.