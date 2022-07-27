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В Иране показали новый седан KMC J7

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Фото: JAC
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В Иране представили седан KMC J7, который возможно будут собирать в России. В целом это не иранская разработка, а всего лишь перелицованный китайский Sehol A5 Plus от дочернего подразделения компании JAC. Об этом 27 июня сообщил портал motor1. сom.

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Иранская компания Kerman Motor не является основным разработчиком машины. Ресурс подчеркивает, что KMC уже давно сотрудничает с китайской JAC. Благодаря такому сотрудничеству в Иране выпускают пикап JAC T8 Pro (иранское название KMC T8) и кроссовер JAC X7 (KMC K7).

Известно, что автомобиль комплектуется полуторалитровым турбодвигателем HFC4GC1.6E, отдача которого составляет 190 л. с.

По информации motor1.com, у иранского KMC J7 тот же силовой агрегат развивает всего 172 л.с. Возможно, что это связано с особенностями местного налогообложения. Максимальная скорость нового автомобиля составляет 210 км/ч.

Мотор работает с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Некоторые эксперты полагают, что именно этот автомобиль без логотипов был запечатлен на презентации примерного модельного ряда перспективных автомобилей «Москвич» в июне 2022 года.

13 июля пресс-служба автозавода «Москвич» опровергла информацию о якобы достигнутых договоренностях с неназванным иранским производителем о сборке их автомобилей на московском предприятии. Известно, что под маркой «Москвич» будет выпускаться пять моделей: четыре кроссовера и один седан. До конца 2022 года планируется выпустить около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

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