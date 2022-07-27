Четвертый день ищут пропавшего в Оренбуржье ребенка

Четвертый день продолжаются поиски шестилетнего мальчика, пропавшего в Новосергиевском районе Оренбургской области. Он ушел из дома бабушки в селе Ахмерово 24 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В поисковой операции участвуют спасатели и добровольцы — всего более 300 человек. Используются беспилотники и другие технические средства.

На месте работают сотрудники полиции из семи муниципалитетов, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Также по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина в регион направлены криминалисты.

«Урал56.Ру», в свою очередь, сообщает, что спасатели обследуют заброшенные дома и колодцы при помощи альпинистского оборудования и трипода. Зона поисков расширена.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Оренбургской области.

Мальчик, по данным правоохранительных органов, является инвалидом. У него ДЦП и задержка речевого развития.