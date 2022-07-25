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Поиски пропавшего в Оренбуржье ребенка пока безрезультатны

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Почти сутки продолжаются поиски шестилетнего ребенка, пропавшего в селе Ахмерово Новосергиевского района Оренбургской области. В операции, кроме родственников и полиции, принимают участие волонтеры.

Урал56.ру со ссылкой на региональное УМВД пишет, что мальчик пропал с улицы Подгорной. Он был одет в зеленую кофту, черные шорты и шлепанцы. Отмечается, что село Ахмерово — очень маленькое, и там все друг друга знают.

В Оренбургской области это не первый случай пропажи ребенка. В начале июня на трассе под Оренбургом водители обнаружили пятилетнего малыша. Пару дней назад на автодороге в Бузулукском районе был найден шестилетний ребенок. И в одном, и в другом случае дети ушли из дома, когда родители оставили их без присмотра.

23 июля сообщалось, что в Оренбурге потерялся девятилетний мальчик с аутизмом. Через несколько часов его местонахождение установили инспекторы ДПС. С ребенком всё в порядке.

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