Сбербанк повысит стоимость уведомлений с 1 августа

Сбербанк объявил 27 июля о повышении стоимости уведомлений на 10 рублей с 1 августа. Как рассказали в пресс-службе организации, теперь стоимость оповещений будет 40 или 70 рублей в месяц, в зависимости от типа карты.

«С 1 августа изменится стоимость услуги банка Уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе компании.

В Сбербанке уточнили, что уведомления по кредитным «Сберкартам» по прежнему останутся бесплатными, а также напомнили, что повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги.

Кроме того, пресс-служба пояснила, с чем связано изменение цены предоставляемой услуги.

«Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как трансакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — цитирует «Газета.Ru» пресс-службу организации.

Ранее, 7 июля, Исполнительный директор-начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина заявила, что из-за недостатка чипов для банковских карт компания решила переустанавливать микросхемы из неактивированных карт в новые. Кроме того, она добавила, что дефицит чипов в том числе связан с повышенным спросом на выпуск банковских карт «Мир» после ухода с российского рынка Visa с Mastercard.