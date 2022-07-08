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Сбербанк решил переустанавливать чипы со старых карт на новые

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Из-за нехватки чипов для банковских карт Сбербанк вынужден переустанавливать микросхемы из неактивированных карт в новые. Об этом рассказала исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина.

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«В России начался дефицит чипов для карточек. Вроде бы производители чипов для карточек никуда с российского рынка не уходили, но тем не менее. Мы, «Сбер», в основном работали с европейскими производителями чипов, соответственно, с логистикой из Европы сейчас большая проблема», — пояснила она в ходе выступления на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity 7 июля.

По словам специалиста, нехватка чипов также связана с повышенным спросом на выпуск банковских карт «Мир» в связи с уходом с российского рынка Visa с Mastercard.

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — заявила Маклашина.

При этом для переустановки используются только те карты, которые не были активированы из-за того, что за ними не пришли клиенты. Также в Сбербанке подчеркивают полную безопасность процедуры: с невостребованных карт удаляют все данные.

Уточняется, что всего в месяц собирается около 375 тыс. таких карт. Таким образом, Сбербанк планирует сэкономить 1 млрд рублей в 2022 году.

Число клиентов с кредитной «СберКартой» превысило 5 млн человек меньше, чем за год, сообщает пресс-служба «Сбера». Банк запустил данный продукт 20 августа 2021 года, предоставив клиентам 120 дней беспроцентного кредита с бесплатным обслуживанием и уведомлениями. Если клиент не уложился в беспроцентный период, карта обеспечивает пониженную ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и на оплату покупок онлайн в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

5 июля российские банки сообщили «Известиям» об отсутствии проблем с оформлением чарджбэков по операциям Visa и Mastercard. Как отметили в пресс-службе ПСБ, сразу после прекращения деятельности в России Visa и MasterCard организация получила от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о возможности инициировать диспуты по картам международных платежных систем.

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