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Патрулирование лесов усилили в Хабаровском крае

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На территории Хабаровского края существенно усилили патрулирование лесных массивов. Решение принято в связи с жаркой и сухой погодой и запретом на посещение лесов.

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Как сообщили ИА AmurMedia в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, ежедневно лесные инспекторы проходят десятки километров тайги, чтобы предотвратить нарушение правил пожарной безопасности. В основном это места лесозаготовок, отдыха и рыбалки, зоны около населенных пунктов.

По словам главы минлесхоза Максима Гулько, с начала пожароопасного сезона проведено 807 патрулирований, инспекторы прошли около 140 тыс. км. Выявлено 191 нарушение, составлено 99 протоколов на сумму 4,5 млн рублей.

«В связи с введением ЧС федерального уровня до 15 августа продлено ограничение на пребывания в лесах Верхнебуреинского, Нанайского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Советско-Гаванского, Ульчского, Хабаровского районов. Такое же ограничение действует до 17 августа в Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, имени Лазо и Комсомольском районах», — цитирует Гулько РИА «Восток-Медиа».

В лесах Хабаровского края полностью запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить любые работы, связанные с огнем. На въездах в лес и места отдыха установлены 988 предупреждающих аншлагов, стендов и плакатов.

По данным на 27 июля, в регионе тушат три лесных пожара площадью 834 га. Очаги расположены в Аяно-Майском и Ульчском районах. В ликвидации возгораний задействованы 135 человек, 12 единиц техники и четыре воздушных судна. За минувшие сутки огонь потушили на 314 га.

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