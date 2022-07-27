Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным

Президент России Владимир Путин 27 июля провел встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным и принял его доклад о состоянии региона в Кремле.

Губернатор доложил президенту о ситуации с развитием сельского хозяйства в регионе.

«Мы собираем два урожая картофеля, выращиваем томаты, инвесторы вкладываются в последующую переработку. Сегодня возрождаем рисоводство, сельхозтоваропроизводители вкладываются в восстановление чеков и мелиоративных систем, которые ранее были утрачены. По-прежнему занимаем первое место в стране по сбору плодоовощной продукции, выращенной в открытом грунте. Это нам позволяет удерживать почетное звание «всероссийского огорода», — рассказал Бабушкин в ходе доклада.

Также глава региона отчитался президенту о ситуации в строительной сфере Астраханской области, в том числе и о ходе расселения жильцов аварийного жилья.

«У нас растет стройка: мы по отношению к прошлому году выросли на 40%. Действительно, по стройке мы очень хорошо продвинулись. По темпам роста строительства мы занимаем шестое место в стране, для нас это очень хороший показатель. <...> Мы сегодня сформировали уже второй необходимый объем для переселения [жильцов аварийного жилья]. Первую программу мы до конца года должны завершить. Рассчитываем завершить ее не только выкупом готового жилья и предоставлением компенсаций, а еще мы строим пять домов. До конца года мы их построим», — рассказал губернатор.

Ранее, 15 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с Совбезом России и обсудил ситуацию в регионах страны. Президент заявил, что, несмотря на регулярную работу с наиболее острыми вопросами в масштабах страны, нельзя также забывать о текущей ситуации в регионах и планомерно заниматься их развитием.