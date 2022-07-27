Открытая тренировка бойца ММА Саши Стоуна пройдет в «Лужниках»

Четырехкратный чемпион первенства России и Кубка мира, боец ММА Саша Стоун 31 июля проведет открытую тренировку на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

Стоун, у которого около 2,5 млн подписчиков в соцсетях, также намерен поделиться с поклонниками секретами своих ежедневных тренировок, которые помогают ему оставаться в форме и поддерживать эмоционально-психологическое здоровье. Фанаты ММА также смогут увидеть вживую, как спортсмен готовится к важному бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

«Через неделю меня ждет непростой бой. Естественно, все свое время я провожу в подготовке к нему. Мне очень важна поддержка моих фолловеров, а открытая тренировка — прекрасный способ обмена энергией. Поэтому я приглашаю всех желающих: приходите поддержать и вдохновить меня. Сейчас это очень важно!» — заявил «Известиям» Александр.

Также в мероприятии примут участие и другие топовые блогеры. Кроме того, «Лужники» посетит футбольная команда «Титан», совладелицей которого недавно стала бизнесвумен и блогер Карина Кросс.

27 июля Стоун спрогнозировал, что бразильский боец Фернандо Родригес проиграет поединок против Гаджи Автомата 5 августа и извинится за свои высказывания о слабом русском духе. Боец отметил, что фраза Родригеса о русском духе вызвала улыбку у него. По его словам, бразилец «создал себе какую-то сказку, в которую сам поверил», но ему докажут обратное. Стоун полагает, что Гаджи удастся «поставить на место» своего оппонента, досрочно выиграв бой.

5 августа Саша Стоун выйдет на ринг, где сразится со спортсменом и блогером Святославом Коваленко в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН-ТВ».