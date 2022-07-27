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Боец ММА Саша Стоун предрек извинения Родригеса за слова о русском духе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Блогер и боец ММА Саша Стоун 27 июля заявил, что бразильский боец Фернандо Родригес проиграет поединок против Гаджи Автомата и извинится за свои высказывания о слабом русском духе.

«У нас гостя всегда накормят, напоят, уложат и всё остальное, но говорить про духовитость русских бойцов, мне кажется, это не то что не профессионально, это не от большого ума», — прокомментировал он.

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По мнению Стоуна, говорить, что «кто-то намного духовитее» спортсменов из России — большая ошибка. Он подчеркнул, что российские бойцы ничего не боятся.

Блогер отметил, что фраза Родригеса о русском духе вызвала улыбку у него. По его словам, бразилец «создал себе какую-то сказку, в которую сам поверил», но ему докажут обратное. Стоун полагает, что Гаджи удастся «поставить на место» своего оппонента, досрочно выиграв бой.

«Он, наверное, извинится и перед Гаджи, и перед всеми бойцами, и вообще жителями нашей страны и скажет, что: «Блин, ребята, у нас там жарко, я немножко перегрелся, сейчас вот воздухом подышал, все хорошо, простите, больше так не буду», — заключил Стоун.

Накануне, 26 июля, боец ММА Александр Шлеменко в беседе с «Известиями» прокомментировал слова Родригеса о том, что россиянам не хватает силы духа. По его мнению, бразилец совершил необдуманное действие, которое может привести к поражению.

Боец ММА Сергей Харитонов 14 июля выразил уверенность в победе россиянина. Он отметил, что будет болеть за Наврузова, но посоветовал бойцу не расслабляться на ринге.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, в главном бою вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.

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