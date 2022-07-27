Один из самых мощных в РФ консервных заводов запущен под Волгоградом

Под Волгоградом ввели в эксплуатацию консервный комбинат «Ахтуба». Предприятие будет выпускать до 100 млн банок в год, став одним из самых мощных в России.

Завод строили два года с участием государства. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд рублей.

В год комбинат сможет перерабатывать около 40 тыс. т овощей. Продукция будет выпускаться под маркой «Дядя Ваня». Предприятие возвели в Волжском, неподалеку от районов, которые лидируют в регионе по производству овощей, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Первую партию консервов выпустят в III квартале этого года. Основную часть овощей планируется перерабатывать сразу, а 20% — хранить в 14 подземных бункерах. Комбинат использует не только овощи со своих полей, но и фермерскую продукцию. Консервы планируется поставлять не только в другие регионы, но и за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области сельхозтоваропроизводители намолотили 2 млн т зерновых. В этом году урожайность заметно превышает прошлогодний показатель, сообщает региональное правительство.