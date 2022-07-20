Аграрии Волгоградской области намолотили 2 млн т зерна

В Волгоградской области сельхозтоваропроизводители намолотили 2 млн т зерновых. В этом году урожайность заметно превышает прошлогодний показатель, сообщает региональное правительство.

Как рассказали в комитете сельского хозяйства, в уборочной кампании 2022 года лидерами являются Октябрьский, Чернышевский, Клетский и Котельниковский районы. По данным на 20 июля, в Октябрьском районе намолочено более 176 тыс. т, в остальных показатель варьируется от 170 тыс. до 175 тыс. т.

В среднем урожайность в регионе составляет 31,2 ц/га (в 2021 году — 24,9 ц/га). Лидерами выступают Новониколаевский и Еланский районы с показателями 43,5–43,8 ц/га.

Параллельно с уборкой озимых ведется сбор яровых культур. На сегодняшний день намолочено около 10 тыс. т.

Всего в 2022 году аграрии планируют намолотить 4,7 млн т урожая, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру». При этом потребность региона составляет 1,6 млн т, остальное будет направлено в другие субъекты РФ и зарубежным партнерам.