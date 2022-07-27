Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

Российские ученые работают над созданием отечественной платформенной технологией для комбинированной радиотерапии онкологических заболеваний. Разработка ведется в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого вместе с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, сообщили 27 июля в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Этот конструктор подразумевает доставку радиоактивного изотопа, обладающего терапевтическим эффектом, в саму раковую опухоль. В качестве системы доставки используются наночастицы. По словам ученых, такой подход позволит эффективно воздействовать на опухоль и не подвергать облучению весь организм.

Учитывая это, петербургские ученые работают над созданием платформенной технологии для создания радиофармпрепаратов. Она позволит собрать нужный фармпрепарат под конкретную задачу — как для терапевтических целей, так и для диагностических. Ее можно использовать не только для лечения рака, но и, например, синовита (воспаления сустава).

«Уникальность нашей технологии состоит в том, что она платформенная и позволяет лечить широкий класс заболеваний: исходя из терапевтической задачи возможно менять не только сам радиоактивный изотоп, но и наночастицу, в которую он заключается», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Лаборатории микрокапсулирования и управляемой доставки биологически активных соединений Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Альберт Муслимов.

По словам ученых, подобных разработок в России нет. Создание отечественного радиофармпрепарата позволит сделать лекарство в несколько раз дешевле импортных аналогов.

7 июля доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Игорь Решетов сообщил «Известиям», что российские ученые успешно применили бор-нейтронозахватную терапию для лечения кошек и собак со злокачественными опухолями.

Животным давали борсодержащий препарат и подвергали облучению на ускорительном источнике нейтронов. В результате состояние здоровья испытуемых улучшилось. Как предполагают эксперты, исследование может открыть новые возможности для лечения рака у людей.