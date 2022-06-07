Реклама
Прямой эфир

Ученые оценили перспективы успешно испытанной на кошках технологии лечения рака

Онколог Решетов назвал хорошим результат новой технологии лечения рака потоками нейтронов
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые успешно применили бор-нейтронозахватную терапию для лечения кошек и собак со злокачественными опухолями. Результаты исследования прокомментировал «Известиям» доктор медицинских наук, академик РАН, заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

Луч добра: найдено средство эффективного уничтожения раковых клеток
Почему свинец-212 лучше других элементов борется со злокачественными опухолями молочной железы

Авторами работы, опубликованной журнале Biology, стали специалисты Новосибирского государственного университета и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Так, животным давали борсодержащий препарат и подвергали облучению на ускорительном источнике нейтронов. В результате состояние здоровья испытуемых улучшилось. Как предполагают эксперты, исследование может открыть новые возможности для лечения рака у людей.

Решетов отметил, что технология, которую использовали ученые, не является новой.

«Специалисты пытаются добиться радиомодификации — улучшение ответа опухоли на лечебное воздействие. Для этого пытаются использовать ряд металлов из таблицы Менделеева, которые после «накачки» энергией в виде потока элементарных частиц либо гамма-излучением, проявляют способность высвобождения этой энергии в виде вторичного радиационного воздействия на окружающие ткани», — пояснил собеседник «Известий».

По его словам, проблема нейтронозахватной терапии в отсутствии источников нейтронов, доступных для лечебного учреждения, и химических элементов — акцепторов этих нейтронов, которые могли бы провоцировать вторичную радиацию.

«Попытки делаются. Нам известно, что бор выступает кандидатом для этой программы. Вопрос в удержании бора в зоне опухоли и его транспорте в эту зону, во времени экспозиции, достаточном для уничтожения раковых клеток. Эти реакции проявляются только при облучении потоком нейтронов. Это все сложные моменты», — отметил Решетов.

Подводя итог, эксперт назвал хорошим полученный учеными результат. При этом он ответил, что итоги исследования привязаны к конкретному ускорителю ядерного исследовательского института.

В свою очередь заведующий кафедрой экспериментальной физики УрФУ Владимир Иванов отметил, что помимо бор-захватной терапии в практике лечения онкозаболеваний используется также облучение опухолей быстрыми нейтронами.

«В частности, такая практика в Уральском регионе реализуется совместно РФЯЦ ВНИИТФ (г. Снежинск) и Челябинским областным онкологическим диспансером уже более 10 лет. Как правило, облучение быстрыми нейтронами применяется в комбинации с более распространенной гамма-терапией в случае опухолей, слабо чувствительных к последней», — добавил эксперт.

25 мая рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о новой вакцине от рака. По ее словам, разработанный специалистами агентства препарат в ходе экспериментов на животных показал повышение выживаемости на 80%. Как уточнила специалист, на данный момент ФМБА работает над получением разрешения на проведение клинических исследований вакцины.

При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» отметил, что существующие на данный момент разработки по вакцине от рака неэффективны и отличаются высокой дороговизной. При этом он подчеркнул важность подобных исследований.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022