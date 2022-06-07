Ученые оценили перспективы успешно испытанной на кошках технологии лечения рака

Российские ученые успешно применили бор-нейтронозахватную терапию для лечения кошек и собак со злокачественными опухолями. Результаты исследования прокомментировал «Известиям» доктор медицинских наук, академик РАН, заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

Авторами работы, опубликованной журнале Biology, стали специалисты Новосибирского государственного университета и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Так, животным давали борсодержащий препарат и подвергали облучению на ускорительном источнике нейтронов. В результате состояние здоровья испытуемых улучшилось. Как предполагают эксперты, исследование может открыть новые возможности для лечения рака у людей.

Решетов отметил, что технология, которую использовали ученые, не является новой.

«Специалисты пытаются добиться радиомодификации — улучшение ответа опухоли на лечебное воздействие. Для этого пытаются использовать ряд металлов из таблицы Менделеева, которые после «накачки» энергией в виде потока элементарных частиц либо гамма-излучением, проявляют способность высвобождения этой энергии в виде вторичного радиационного воздействия на окружающие ткани», — пояснил собеседник «Известий».

По его словам, проблема нейтронозахватной терапии в отсутствии источников нейтронов, доступных для лечебного учреждения, и химических элементов — акцепторов этих нейтронов, которые могли бы провоцировать вторичную радиацию.

«Попытки делаются. Нам известно, что бор выступает кандидатом для этой программы. Вопрос в удержании бора в зоне опухоли и его транспорте в эту зону, во времени экспозиции, достаточном для уничтожения раковых клеток. Эти реакции проявляются только при облучении потоком нейтронов. Это все сложные моменты», — отметил Решетов.



Подводя итог, эксперт назвал хорошим полученный учеными результат. При этом он ответил, что итоги исследования привязаны к конкретному ускорителю ядерного исследовательского института.

В свою очередь заведующий кафедрой экспериментальной физики УрФУ Владимир Иванов отметил, что помимо бор-захватной терапии в практике лечения онкозаболеваний используется также облучение опухолей быстрыми нейтронами.

«В частности, такая практика в Уральском регионе реализуется совместно РФЯЦ ВНИИТФ (г. Снежинск) и Челябинским областным онкологическим диспансером уже более 10 лет. Как правило, облучение быстрыми нейтронами применяется в комбинации с более распространенной гамма-терапией в случае опухолей, слабо чувствительных к последней», — добавил эксперт.

25 мая рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о новой вакцине от рака. По ее словам, разработанный специалистами агентства препарат в ходе экспериментов на животных показал повышение выживаемости на 80%. Как уточнила специалист, на данный момент ФМБА работает над получением разрешения на проведение клинических исследований вакцины.

При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» отметил, что существующие на данный момент разработки по вакцине от рака неэффективны и отличаются высокой дороговизной. При этом он подчеркнул важность подобных исследований.