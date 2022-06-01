Иммунолог оценил эффективность российской вакцины от рака

Существующие на данный момент разработки по вакцине от рака неэффективны и отличаются высокой дороговизной. Об этом в среду, 1 июня, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, говоря о препарате, который разработали эксперты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Проблема с такого рода вакцинами на сегодняшний день связана с низкой эффективностью и высокой дороговизной. В случае, что показали представители ФМБА, тяжело сказать, так как говорить о выживаемости на примере животных — совсем другое, нежели о человеке, так как у мышей по-другому работает иммунная система. Конечно, такие исследования нужны, но говорить пока о создании эффективной вакцины и продлении жизни, на мой взгляд, не совсем верно», — отметил специалист в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, речь идет о персонифицированном препарате для терапии рака прямой кишки.

«Принцип такой: у них есть платформа, в рамках которой они цепляют антигены опухоли. Каждая опухоль человека характеризуется своим антигеном составом, в чем-то уникальным. Анализируя этот состав, они находят эти самые антигены и воспроизводят их в составе вакцины. Далее иммунная система на это реагирует и формирует специфически активный иммунитет, соответственно, вырабатываются антитела», — пояснил Крючков.

В результате иммунная система начинает противодействовать распространению метастаз, заключил эксперт.

О новой вакцине от рака 25 мая журналистам рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, разработанный специалистами агентства препарат в ходе экспериментов на животных показал повышение выживаемости на 80%. Как уточнила специалист, на данный момент ФМБА работает над получением разрешения на проведение клинических исследований вакцины.

13 мая в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов совместно с профессором Эдинбургского университета Филипом Кэмпом обнаружили необычное свойство магнитных наночастиц в феррожидкостях, которое поможет в борьбе с раком. Как отметил Иванов, это открытие важно для развития новых методов лечения рака, например, магнитной гипертермии. Инновационный метод предполагает «нагрев» тела или органов больного под воздействием электромагнитного поля для повреждения или уничтожения раковых клеток.