Схема мошенничества со звонками из «полиции» и «банков» вновь набрала обороты

В России резко возросла популярность «старой» схемы мошенничества со звонками якобы из полиции и банков. Об этом 27 июля рассказали «Известиям» эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Согласно данным платформы «Мошеловка», в мае количество обращений на портал выросло почти вдвое — на 86% — по сравнению с апрелем.

В организации подчеркнули, что самый распространенный сценарий — это якобы звонок из Центробанка или одного из известных банков. В мае чаще всего звонили от имени якобы сотрудников ВТБ. Разговор начинался с того, что злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету человека в кредитной организации. Клиентам как будто грозила кража денег, поэтому срочно нужно было перевести их на безопасный счет.

С этой или подобной фразы начинают диалог возможные преступники, звоня по очередному номеру из «слитой» базой данных. Далее собеседнику быстро и невнятно озвучивают информацию, фоном звучат шумы, голоса и разговоры, имитируя рабочий процесс в отделении финансовой организации. Это делают для того, чтобы жертва не могла критически мыслить и ориентироваться в ситуации.

«Известия» направили запрос ресурсу «Мошеловка».

В Роскачестве назвали «Известиям» признаки попыток обмана: инициатором звонка, сообщения, SMS становится незнакомец, который предлагает историю про личные финансы. Собеседники просят раскрыть конфиденциальные данные — PIN-коды, пароли, CVC, цифры из SMS-сообщений. Плюс людей пытаются напугать какой-то новостью: например, у человека взломали личный кабинет, кто-то пытался оформить кредит.

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал не принимать поспешных решений, особенно в финансовых вопросах и говорить, что нужно время подумать, а затем класть трубку.

«Вы всегда можете сами позвонить в клиентскую службу банка и уточнить, действительно ли звонили его сотрудники. Кроме того, вся важная информация отображается в личном кабинете, туда же приходят и нужные уведомления», — сказал он.

Есть и другие подходы: аферист представляется следователем или сотрудником силовых структур. Он сообщает, что на имя человека мошенники пытались оформить кредит или снять деньги с его счета. Далее следуют разные вопросы, чтобы напугать жертву и включить режим «послушного гражданина», который, конечно же, поможет следствию. В конце концов гражданам предлагают общение с «сотрудником» Банка России для подтверждения информации.

В Роскачестве подчеркнули: вся личная информация о движениях средств по счету является банковской тайной. Поэтому никто из сотрудников МВД ее знать не может, только по разрешению суда. Кроме того, МВД и ЦБ не могут переводить звонки друг на друга.

В Центробанке рассказали «Известиям», что схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками регулятора или предлагают для сохранности денег перевести средства на «специальный» («безопасный») счет в ЦБ, используется мошенниками уже длительный период. Нарушители рассчитывают, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы, добавили там. В Банке РФ подчеркнули, что не работают с физлицами как с клиентами, не ведут их счета и не совершают звонков гражданам.

Ситуация с мошенничеством в первом полугодии 2022 года была неоднородной, рассказали «Известиям» в ВТБ.

«В январе и феврале мы наблюдали сезонный спад, в марте активность мошенников была сильно ниже обычного уровня, но затем их атаки вновь активизировались», — добавили в банке.

Начало лета отметилось резким ростом мошенников в интернете, в июне наши специалисты выявили около 7 тыс. мошеннических и фишинговых ресурсов, имитирующих банковские сайты, что в 10 раз выше результатов мая. Каждый десятый звонок пользователей в контакт-центр ВТБ касается подозрения на мошенничество.

В целом за первое полугодие банк обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством, добавили там. Общий объем спасенных денег составил порядка 13 млрд рублей, банк защитил средства почти 600 тыс. клиентов.

О подобной схеме мошенничества Роскачество сообщало в конце февраля. В организации тогда рекомендовали гражданам не вести разговоры о деньгах с незнакомыми, подчеркнув, что сотрудники МВД не звонят людям для обсуждения их личных счетов в банках. Также нельзя сообщать посторонним номера карт и другие данные. Тем, кого обманули мошенники, надо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.