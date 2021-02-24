«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками МВД. Об этом в среду, 24 февраля, говорится в материале «Роскачества».

«Усложненный, двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД. С помощью специальных средств IP-телефонии номер злоумышленника может быть подменен и выглядеть как реальный телефонный номер одного из отделений МВД», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, лжесотрудник полиции звонит жертве и сообщает об участившихся случаев мошенничества, например утечке данных из банка, который грозит финансам клиента. Далее он напоминает о правилах безопасности, призывая никому не сообщать приходящие на телефон коды.

Заручившись доверием потерпевшего, собеседник советует провести некоторые действия для защиты от мошенников и переводит звонок якобы сотруднику Центрального банка России или службы безопасности. Они просят жертву установить приложение, обеспечивающее удаленный доступ, или оформить «защищенный» счет для перевода средств на него, тем самым получая доступ к средствам человека.

В связи с этим в «Роскачестве» рекомендовали не вести разговоры о деньгах с незнакомыми людьми, подчеркнув, что сотрудники МВД не звонят россиянам для обсуждения их личных счетов в банках. Кроме того, не следует сообщать посторонним номера карт и другие данные. Пострадавшим же, которых обманули мошенники, важно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

«Будьте осторожны с любыми финансовыми переводами и перепроверяйте информацию. Если вам внезапно поступил подозрительный звонок, вбейте ключевые (произнесенные) слова в поисковике и посмотрите, что по ним выпадет. Быть может, с подобной схемой развода кто-то уже столкнулся и описал ее до вас», — заключил глава центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

Накануне эксперты сообщили, что мошенники узнают персональные данные россиян из брешей в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан. Кроме того, россияне попадают в ловушку мошенников, заполняя форму персональных данных на фишинговом сайте или публикуя фотографии документов и банковских карт на интернет-ресурсах.