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Эксперты рассказали о способах получения персональных данных мошенниками

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Мошенники узнают персональные данные россиян из «брешей» в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через фишинговые сайты. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ряд экспертов.

Засадное положение: четверть школьных чатов уязвимы для мошенников
Эти сообщества находятся в открытом доступе, и злоумышленникам не составит труда использовать сведения из них

«Часто именем и телефоном человек может просто сам поделиться, например, в социальных сетях. Также подобные данные могут собирать из утечек данных», — рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он уточнил, что утечка информации в крупных компаниях случается нечасто, так как они уделяют большое внимание своей кибербезопасности. Тем не менее, кража данных может осуществляться через подрядчиков, которые не всегда имеют необходимые ресурсы для обеспечения безопасности при обработке персональных данных. Также, по словам специалиста, утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов запрашивают подобную информацию.

Еще об одном способе рассказала замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.

«Злоумышленники активно ищут инсайдеров, в том числе в банках, финансовых организациях, страховых компаниях, поскольку их мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны. Преступные группы, в том числе и мошеннические колл-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств», — объяснила эксперт.

Кроме того, россияне попадают в ловушку мошенников, заполняя форму персональных данных на фишинговом сайте или публикуя фотографии документов и банковских карт на интернет-ресурсах.

Голованов уточнил, что мошенники часто комбинируют информацию о потенциальных жертвах из нескольких источников и используют ее, чтобы войти в доверие к людям. Эксперт напомнил, что одних персональных данных недостаточно для проведения финансовых операций от лица жертвы. В этой связи он призвал ни при каких обстоятельствах не сообщать кому-либо данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

Ранее в этот же день в московской полиции рассказали о новом способе обмана пользователей социальных сетей. Мошенники похищают деньги граждан дистанционно, предлагая в социальных сетях различные схемы быстрого заработка или выигрыша.

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