В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве Гидрометцентр объявил в среду «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, передает телеканал «Известия». В столице с полудня температура поднимется до 30–32 градусов тепла. Кроме того, «желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за грозы. Предупреждение будет действовать до полудня 28 июля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.