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В тюрьмах и СИЗО предложили вводить особый режим при эпидемиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство юстиции предлагает расширить перечень оснований, по которым в СИЗО, тюрьмах и колониях может вводиться режим особых условий. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил «Известиям» зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Информацию подтвердил источник в правительстве.

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«Во время действия режима особых условий, могут отменяться свидания, получения осужденными посылок, передач и бандеролей, писем и денежных переводов. Администрация учреждений получает право закрывать телефонные переговорные пункты в колониях», — объяснил Черепанов.

Сейчас в Уголовно-исправительном кодексе (УИК) указаны следующие поводов для введения такого режима: стихийное бедствие, введение чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и групповое неповиновение осужденных. Минюст предлагает добавить к этим основаниям эпидемии, чрезвычайные ситуации, захват заложников, теракты и угрозу вооруженного нападения на исправительное учреждение.

По словам Черепанова, в предложениях Минюста более мягкие ограничения предусмотрены лишь для случаев, когда режим особых условий будет вводиться в целях противодействия эпидемиям.

«Тогда при необходимости могут сокращаться только личные контакты. То есть свидания, получение передач, прогулки, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений. Однако, например, телефонные переговорные пункты в колониях закрываться не будут», — отметил юрист.

По действующему законодательству, режим особых условий может вводиться на срок до 30 дней. В исключительных случаях его могут продлить еще на такой же период.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Зона закрытия: в тюрьмах и СИЗО смогут вводить особый режим при эпидемиях»

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