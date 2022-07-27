Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в среду
Мир
В Чехии рассказали о снятии украинских флагов со зданий администраций
Мир
Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВФУ
Мир
Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с Россией
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении мощности подачи газа по «Северному потоку» до 20%
Общество
Иностранцам предложили ограничить права на покупку земли в РФ
Мир
Трамп заявил о неприемлемости участия мужчин в женских спортивных соревнованиях
Мир
РФ и Иран увеличат количество пассажирских рейсов до 35 в неделю
Экономика
В России предложили ввести социальный налоговый вычет работающим пенсионерам
Мир
Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать с производителем Bayraktar
Мир
Серия взрывов прогремела в Херсоне
Сюжет:

Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР займет менее трех месяцев

0
Фото: ТАСС/Алеев Егор
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением графика выполняют масштабную реконструкцию Мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике (ДНР). На месте строительства в составе рабочей группы Минобороны 27 июля побывал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В настоящее время ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 м. Уже установлен один из четырех пилонов, осуществляется благоустройство территории. Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из числа студенческих отрядов из разных регионов России.

Сбить давление: в Минобороны РФ заявили об уничтожении первой РСЗО HIMARS
Эти американские установки залпового огня уже не раз обстреливали ДНР и ЛНР

Ребята по собственному желанию решили принять участие в восстановлении знакового исторического комплекса. При содействии Минобороны организовано их размещение и питание.

Еще в 2014 году мемориал был сильно поврежден в результате обстрелов со стороны украинских националистов. Сейчас в восстановлении объекта требуется бережная реставрация. На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы, выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы. Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Завершить проект планируется уже в августе текущего года. В итоге реконструкция займет менее трех месяцев.

Саур-Могила — знаковое место в ДНР. Памятник расположен близ республиканского центра на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.

Накануне корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров побывал на строительной площадке в Мариуполе, где началось возведение республиканского центра МЧС. Там будут располагаться аварийно-спасательная служба и кинологические части.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022