Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР займет менее трех месяцев

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением графика выполняют масштабную реконструкцию Мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике (ДНР). На месте строительства в составе рабочей группы Минобороны 27 июля побывал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В настоящее время ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 м. Уже установлен один из четырех пилонов, осуществляется благоустройство территории. Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из числа студенческих отрядов из разных регионов России.

Ребята по собственному желанию решили принять участие в восстановлении знакового исторического комплекса. При содействии Минобороны организовано их размещение и питание.

Еще в 2014 году мемориал был сильно поврежден в результате обстрелов со стороны украинских националистов. Сейчас в восстановлении объекта требуется бережная реставрация. На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы, выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы. Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Завершить проект планируется уже в августе текущего года. В итоге реконструкция займет менее трех месяцев.

Саур-Могила — знаковое место в ДНР. Памятник расположен близ республиканского центра на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.

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