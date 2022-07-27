Пять человек пострадали в ДТП на дороге из Хабаровска во Владивосток

На трассе из Хабаровска во Владивосток автомобиль Toyota Harrier съехал в кювет, из-за чего травмы получили пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края 27 июля.

«В 06:40 (23:40 мск) на трассе А-370 в районе 159-го км произошло ДТП. Водитель ехал из Хабаровска во Владивосток, не справился с управлением и съехал в кювет», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что двое пострадавших детей в возрасте 11 и трех лет. По предварительным данным, значительных травм они не получили.

С пострадавшими взрослыми и детьми работают медики.

26 июля в Саратовской области в результате опрокидывания машины в кювет пострадала молодая женщина. В результате автомобилистка получила различные травмы.