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Молодая женщина пострадала при опрокидывании авто в Саратовской области

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В Аткарском районе Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля пострадала молодая женщина. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла днем 26 июля на 215-м км трассы Тамбов – Саратов. По предварительной информации, 29-летняя водитель легкового автомобиля Hyundai потеряла управление и допустила опрокидывание машины в кювет.

В результате автомобилистка получила различные травмы. Ее госпитализировали в медучреждение, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

22 июля на трассе Гай – Колпакское в Оренбургской области перевернулся ВАЗ-2115 с 68-летним мужчиной за рулем. Предварительно установлено, что он потерял управление. Водитель погиб.

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