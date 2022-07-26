Молодая женщина пострадала при опрокидывании авто в Саратовской области
В Аткарском районе Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля пострадала молодая женщина. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Авария произошла днем 26 июля на 215-м км трассы Тамбов – Саратов. По предварительной информации, 29-летняя водитель легкового автомобиля Hyundai потеряла управление и допустила опрокидывание машины в кювет.
В результате автомобилистка получила различные травмы. Ее госпитализировали в медучреждение, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
22 июля на трассе Гай – Колпакское в Оренбургской области перевернулся ВАЗ-2115 с 68-летним мужчиной за рулем. Предварительно установлено, что он потерял управление. Водитель погиб.