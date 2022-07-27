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Иностранцам предложили ограничить права на покупку земли в РФ

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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
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Иностранцам и юрлицам из недружественных государств могут запретить приобретать землю в России. Также предлагается дать возможность правительству ограничивать оборот участков, находящихся в собственности субъектов из недружественных стран, узнали «Известия».

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Это значит, что иностранцы и компании из этих государств не смогут не только покупать землю в РФ, но и продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран. Предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки. Соответствующий законопроект внесен в правительство (документ есть в распоряжении «Известий»).

Как заявляют разработчики идеи — представители фракции ЛДПР, инициатива нацелена прежде всего на защиту национальных интересов в период санкционных войн.

«Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. В частности, при принятии проекта существенно ограничивается возможность участвовать в обороте земель вне зависимости от их целевого назначения. Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат Алексей Диденко.

Кроме того, по Конституции России, земля — основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, напомнил политик. Поэтому в сложившейся ситуации, по его мнению, власти должны ограничить ее покупку и продажу иностранцам из недружественно настроенных государств, чтобы защитить этот важный ресурс РФ.

Сейчас, когда западные страны используют все методы прокси-войны, власти, по его мнению, обязаны защитить землю как от военного вторжения, так и от мирного «захвата». Перечень недружественных государств расширяется. Контрмеры со стороны РФ должны исключить любые попытки пользования российской землей представителями этих стран, подчеркнул политик.

«Законопроект представлен в аппарат правительства РФ и направлен для проработки в Росреестр и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — сообщили в кабинете министров.

«Известия» направили запросы в Росреестр и Минстрой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Запретный метр: для иностранцев готовят ограничения на покупку земли в РФ»

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