Число курсирующих между Калининградом и другими регионами РФ судов увеличат

Число судов, перевозящих грузы между Калининградской областью и остальными российскими регионами, к сентябрю увеличится до 12. Об этом сообщил журналистам 26 июля губернатор Антон Алиханов.

«У нас уже девять судов работает на линии, в следующем месяце их станет на два больше, и в сентябре мы ждем «Генерала Черняховского», который доведет цифру до 12», — сказал он.

По его словам, необходимо и далее развивать паромные перевозки, чтобы в течение нескольких месяцев стать независимыми от любого транзита через территорию Прибалтики.

Алиханов 14 июля заявил, что регион планирует развивать инфраструктуру паромных перевозок.

До этого, 22 июня, газета «Деловой Петербург» сообщила, что введенный ранее запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом. Тогда отмечалось, что контейнерные суда отправляются из порта Бронка.

В морском порту Усть-Луга Ленинградской области 4 марта состоялась церемония, связанная с введением в строй парома «Маршал Рокоссовский».

Губернатор Калининградской области рассказал «Известиям», что введение парома решает вопрос транспортной доступности и безопасности региона. Также он уточнил, что портовая инфраструктура в области создана, и строится еще один терминал в Пионерском, что создаст дополнительные возможности. Он добавил, что морская компонента субъекта в ближайшие годы продолжит развиваться.