Обезболивающий препарат для животных «Телазол» вновь поступил в продажу

Ненаркотическое инъекционное анестезирующее средство для собак и кошек «Телазол» снова поступило в продажу в России. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) 26 июля.

«В настоящее время поставки препарата возобновились, препарат отгружается дистрибуторам в России», — рассказал представитель ассоциации.

В декабре 2021 года американский препарат «Телазол» был внесен в список лекарственных препаратов, ввоз которых на территорию России временно приостановлен. По результатам оценки материалов, подтверждающих эффективность и безопасность применения лекарственного препарата, полученных Россельхознадзором от производителя, «Телазол» был исключен из указанного перечня.

Ранее, 6 июля, «Известия» писали, что в ветеринарных клиниках стали заканчиваться зарубежные анестетики, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза, а также некоторые медизделия и расходники. В список дефицитных препаратов также попал и «Телазол». В Россельхознадзоре опровергли нехватку препаратов, заявив, что по всем недостающим позициям имеются отечественные аналоги.